USA alarmują. Tak kraj NATO pomaga Rosji w obchodzeniu sankcji

Przywileje dla zagranicznych kupców nieruchomości

Zgodnie z prawem każdy obcokrajowiec, który kupi na terenie Turcji nieruchomość wartą więcej niż 400 tys. dolarów, automatycznie uzyskuje tureckie obywatelstwo. To sprawiło, że od momentu wybuchu wojny w Ukrainie to Rosjanie dominują wśród zagranicznych nabywców nieruchomości w Turcji. Przedsiębiorcy z kraju Putina zapobiegawczo poprzenosili siedziby swoich firm właśnie do Turcji, omijając tym samym unijne sankcje.