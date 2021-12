USA. 16-latka zastrzelona przez ojca

Do tragicznej pomyłki doszło nad ranem w mieście Columbus w amerykańskim stanie Ohio. Właściciel jednej z posesji, myśląc że do jego domu zakrada się złodziej, wystrzelił w stronę intruza. Okazało się, że do domu wchodziła 16-letnia córka mężczyzny. Dziewczyna nie przeżyła.