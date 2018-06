Urszula Augustyn do Mateusza Morawieckiego: z uszu się panu dymiło

- Przez 50 minut mówił pan takie kłamstwa, że jak pan jeszcze raz tego odsłucha, to sam się pan zdziwi - mówiła Urszula Augustyn z PO. To ona uzasadniała wniosek o głosowanie nad wotum nieufności dla Elżbiety Rafalskiej i Beaty Szydło.

- Pani premier zażądała przeprosin. 40 dni trwał protest w Sejmie, pani nie było. 40 nocy ci ludzie spali na posadzce, a pani żąda przeprosin - oburzała się Augustyn, zwracając się do Beaty Szydło. Jej zdaniem to była premier powinna przeprosić opiekunów osób niepełnosprawnych za lekceważenie i ignorowanie.

- Nas możecie lekceważyć, ale osoby niepełnosprawne wam to zapamiętają. To jest wstyd, to jest hańba i to jest nieprzyzwoite - zaznaczała Augustyn.