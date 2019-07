Ursula von der Leyen chce karać państwa niechętne imigrantom. "To pałka na niesolidarne kraje"

Wraca temat relokacji przypływających do Europy migrantów. Ursula von der Leyen jest zwolenniczką uzależniania wysokości budżetu państw członkowskich od przyjmowania uchodźców.

"Wymaga zmiany traktatów"

- W traktatach w przypadku budżetu pod uwagę brane są tylko dwa kryteria: liczba ludności i zamożność kraju. By dodać jakiekolwiek inne, potrzebna jest zmiana traktatów, a to wymaga zgody wszystkich państw. Polska by się na to na pewno nie zgodziła - twierdzi Waszczykowski.

– Nie chcę, by Polsce zabierano fundusze i taka warunkowość byłaby dla Polski trudna - mówi europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. - Inne kraje dochodzą jednak do wniosku, że skoro niektórzy sami nie dorośli do solidarności, to trzeba im przygotować pałkę. My nie powinniśmy działać tylko dlatego, że się boimy, iż nam coś zabiorą. Powinniśmy wspólnie działać z resztą UE dobrowolnie, nie pod przymusem – dodaje.