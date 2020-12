Urodziny Radia Maryja. RPD Mikołaj Pawlak: "te słowa były haniebne"

- Z tego, co pamiętam, nie było żadnego aplauzu przy tych słowach - powiedział w rozmowie z RMF FM Mikołaj Pawlak. Rzecznik praw dziecka komentował ostatnie wystąpienie o. Tadeusza Rydzyka i szeroko krytykowane wypowiedzi o "pokusach" i "grzechu" molestowania.

- Słowa haniebne były wyjaśnione, wyraziłem swoje oburzenie - stwierdził Mikołaj Pawlak. I dodał, że "nieprawdą jest pomawianie go, że nie broni ofiar". - Cała moja działalność publiczna prowadzi do tego, by zaostrzyć kary - podkreślił.