Urodziny Radia Maryja. Jest decyzja prokuratury

- Osoby, które zorganizowały i celebrowały uroczystości, nie dopuściły się w naszej ocenie zaniechań, które mogły przyczynić się do niekontrolowanego roznoszenia choroby zakaźnej - podkreślił Wieczorek.

Urodziny Radia Maryja. Prokuratura wyjaśnia, jakie zasady wdrożyli organizatorzy

- Nie zorganizowano ich, jak co roku, w dużej hali przy ul. Bema, a w świątyni w kulminacyjnym momencie było 200 osób przy powierzchni sanktuarium, która wynosi ponad 3000 mkw. Do tego rozstawione zostały środki do dezynfekcji, a uczestników wydarzenia informowano o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego - dodał szef prokuratury w Golubiu-Dobrzyniu.