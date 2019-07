"Urodziny Hitlera". Organizator przyznaje: interesuję się III Rzeszą

"Urodziny Hitlera" pod lupą śledczych. Główny organizator kontrowersyjnej imprezy przyznał podczas przesłuchania, że interesuje się III Rzeszą. Jednocześnie Mateusz S. dodał, że "nie wyznaje takiej ideologii". - Moimi wartościami są działalność patriotyczna, społeczna – przekonywał mężczyzna.

- Członkowie stowarzyszenia nie mogą być winni za to, co ja zrobiłem prywatnie (chodzi o tzw. "Urodziny Hitlera" - przyp. red.). Także podmiot, stowarzyszenie nie może być karane za to, co ja robiłem prywatnie – przekonywał Mateusz S.