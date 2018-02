Urodziła dziecko na lotnisku. Porzuciła je w toalecie

Na lotnisku w stanie Arizona (USA) miała miejsce bardzo niecodzienna i smutna sytuacja - kobieta urodziła dziecko w toalecie i porzuciła je, zostawiając przy nim list. Teraz poszukuje jej policja.

– Proszę, pomóżcie mi. Moja matka nie miała pojęcia, że jest w ciąży. Nie jest w stanie i nie nadaje się do tego by się mną zająć. Proszę, przekażcie mnie władzom, by znaleźli mi dobry dom - czytamy.