Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów. Duda o "rosyjskim imperium zła"

- Putin, wywołując tę wojnę odwołał się do dziedzictwa Związku Radzieckiego. To, co robi Rosja w Ukrainie pokazuje, że to wciąż "Imperium zła", że ono nigdy nie odeszło do historii i dzisiaj pokazuje swoje najgorsze oblicze - ocenił prezydent. - Warto w tym miejscu przypomnieć znamienne słowa prof. Zbigniewa Brzezińskiego: "Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium, ale z Ukrainą podporządkowaną i obezwładnioną automatycznie staje się imperium. Rosja może być albo imperium, albo demokracją, ale nie może być jednym i drugim". Widzimy dzisiaj jasno i wyraźnie co wybrała Rosja i widzimy co wybrała i czego broni Ukraina. Broni, wolności, demokracji, uczciwego świata - dodał.