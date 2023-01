Uratowali życie Holendrowi. "Pracownicy stacji utrudniali"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych umieścił na swojej stronie historię dwóch Białorusinów, którzy uratowali życie Holendrowi. Do zdarzenia doszło na stacji paliw państwowego koncernu w Osiecznicy koło Konica. "Pracownicy wprowadzali w błąd osoby niosące pomoc. Robili to, by uniemożliwić wezwania karetki pogotowia" - pisze ośrodek.