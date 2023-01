Schreiber idzie do wojska. "To jest decyzja powołania"

Żona ministra Prawa i Sprawiedliwości idzie do wojska. Marianna Schreiber ogłosiła, że przyjęto ją do zasadniczej służby wojskowej. - Trzymam w ręku decyzję. To jest decyzja powołania. 20 lutego będę wyjeżdżała na 28-dniowe skoszarowane szkolenie. Mam nadzieję, że je przeżyję - powiedziała na nagraniu.