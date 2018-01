Upił się, pokłócił z kolegą i poszedł na policję. Zapomniał, że jest poszukiwany

Do niecodziennej sytuacji doszło w środę w nocy w komendzie miejskiej policji w Olsztynie. Do policjantów przyszedł pijany, zdenerwowany 59-letni mężczyzna. Chwilę wcześniej, tak bardzo pokłócił się z kolegą, że postanowił wydać go policji. Zapomniał, że sam też się ukrywa.

(Agencja Gazeta, Fot: Jakub Orzechowski)

59-latek powiedział policjantom, że wie, gdzie przebywa poszukiwany 39-letni mężczyzna, który miał zgłosić się do więzienia. Kolega ukrywał się, bo nie chciał odbyć kary 15 dni pozbawienia więzienia.

Policjanci zapisali adres, pod który mają pojechać, ale sprawdzili też dane mężczyzny, którzy przyszedł na komisariat. Okazało się, że przyszedł do nich poszukiwany mężczyzna. Tak samo, jak kolega, nie chciał spędzić w więzieniu 15 dni.

Policjanci pojechali też pod podany adres i zatrzymali drugiego poszukiwanego mężczyznę. Obaj mieli po 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Jak informuje olsztyńska policja, obaj trafili już do więzienia, w którym spędzą najbliższe dwa tygodnie.