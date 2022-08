Upały w prawie całym kraju. IMGW ostrzega

Upały powrócą do Polski w drugiej połowie sierpnia. Tylko dla województwa lubelskiego nie wydano żadnego ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. We wszystkich innych - dla większości lub części powiatów - obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewane są temperatury nawet do 34 stopni.