Upadł pomysł na kampanię Łukasza Schreibera. "Boją się nas"

- Pierwszy, cytat: "dla mnie cenniejsza jest punktualność niż częstotliwość kursowania autobusów", jest to cytat z autoryzowanego wywiadu pana prezydenta Rafała Bruskiego - opowiadał na konferencji pełnomocnik komitetu wyborczego Bydgoskiej Prawicy Dariusz Ruobo. - Kolejny cytat: "Ale czy ja jestem winny, że nie ma kierowców autobusów miejskich" i kolejny: "Do pieniędzy miejskich podchodzę jak do swoich prywatnych". Tymczasem, jak wiemy, puste parkingi P&R kosztowały około 50 mln zł - tłumaczył Ruobo.