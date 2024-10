UOKiK ukarał znany sklep. Klienci dostają vouchery

Zalando już wysyła vouchery

W ostatnich dniach Zalando rozpoczęło realizację decyzji prezes UOKiK. Do klientów sklepu zaczęły trafiać pierwsze vouchery. Jak wyjaśnia Zalando w e-mailu, vouchery trafią do klientów, "którzy dokonali zakupu produktu Partnera Zalando w sklepie internetowym Zalando (...) w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia wykonania obowiązków Zalando dotyczących obowiązków informacyjnych dostawcy platformy cyfrowej", czyli do 14 września 2024 r.