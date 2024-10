Unijny sąd zajmie się SMS-ami von der Leyen i szefa Pfizera

"The New York Times" powołuje się na unijne rozporządzenie

"The New York Times" powołuje się w swojej skardze na rozporządzenie europejskie z 2001 r., gwarantujące publiczny dostęp do dokumentów trzech głównych instytucji UE: Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. Tymczasem Komisja Europejska odmówiła ujawnienia SMS-ów, co wywołało to falę krytyki, w szczególności ze strony europosłów.