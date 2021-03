Unijny dokument zdradza tempo szczepień w krajach członkowskich

Dziennik "Rzeczpospolita" dotarł do oficjalnego dokumentu Komitetu Sterującego, zawierającego dane na temat tempa szczepień w krajach członkowskich UE. Wynika z niego, że przed wakacjami odporność populacyjną zapewnią swoim obywatelom władze Malty, która zaszczepi 90 proc. z nich i Dani - ok. 70 proc. Kolejne miejsca zajmują Holandia, Niemcy i Szwecja. Natomiast w Polsce do czerwca zaszczepionych ma być 55 proc. dorosłych obywateli.