Unia Europejska pozbywa się zwolenników Putina. Tysiące deportacji, niektórych przyjmuje Królewiec

Maira Rose, przedstawicielka łotewskiego Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji (OCMA), tłumaczyła, że osoby te nie spełniły wymogów wynikających z nowelizacji prawa imigracyjnego. W praktyce nie chciało im się nauczyć łotewskiego, aby zdać egzamin, oraz złożyć dokumentów do uzyskania zezwolenia na pobyt na Łotwie. 789 osób przeznaczonych do deportacji ma ponad 60 lat, pamięta czasy Łotewskiej Republiki Radzieckiej, ogląda propagandę i właściwie nie wiadomo, co z nimi zrobić. Nie chcą zostać Łotyszami.