Umowa podpisana. 32 śmigłowce trafią do polskiej armii

Kontrakt na 8 mld 250 mln

- Ale najistotniejsze jest to, że na wyposażenie polskich sił lądowych trafią nowoczesne śmigłowce i to trafią już od przyszłego roku - zaznaczył, dodając, że pierwsze śmigłowce będą gotowe już w przyszłym roku, co jest niezwykle ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej, napaści Rosji na Ukrainę i tego, że tuż za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. W związku z tym - zaznaczył - polskie władze podjęły decyzję, by "skokowo przyspieszyć proces modernizacji Wojska Polskiego".