Umierali przy granicy. Ustalają przyczyny śmierci 16 osób

Do tej pory w sześciu przypadkach wątki te zostały już umorzone wobec ustaleń, że nie było przestępstwa. Kolejne cztery wątki, gdzie jest już pełny materiał dowodowy, śledczy również kończą. W dwóch przypadkach, dotyczących okoliczności śmierci mężczyzn, których zwłoki odnaleziono jesienią 2021 roku przy granicy z Białorusią w powiecie sokólskim, wciąż ustalana jest ich tożsamość, bo nie ma co do tego pewności.