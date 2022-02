Ulewny deszcz i wichury. Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy

Niestety, prognozy na kolejne dni nie są korzystne. Opady deszczu na Dolnym Śląsku mają się utrzymywać aż do weekendu. Meteorolodzy ostrzegają, że również silny wiatr będzie nam towarzyszyć co najmniej do godzin porannych w piątek. Dlatego służby apelują, by nie wychodzić z domów, jeśli nie jest to konieczne.