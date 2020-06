Ulewa nad Warszawą. Mateusz Morawiecki zwołał nadzwyczajne spotkanie. "Taki premier to tragedia"

"Poseł Mateusz Morawiecki nawet niespecjalnie pamięta chyba, ale jest posłem z Katowic. Taki premier to tragedia" - czytamy w dalszej części wpisu Nitrasa na Twitterze.

Prezydenta Warszawy skrytykował też szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. - To kolejna sytuacja, w której rząd musi zainterweniować, kiedy Warszawa ma problemy. Pamiętamy wszyscy awarię oczyszczalni ścieków "Czajka", kiedy rząd również musiał włączyć się do akcji, bo miliony, hektolitry ścieków wpadały do Wisły - mówił Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń".