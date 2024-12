Ukrywał się przez półtora miesiąca. Nagle sam się zgłosił

W środę przed południem mężczyzna stawił się w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. Został zatrzymany i przewieziony do ostrowskiej komendy, gdzie usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem śmiertelnego wypadku i nieudzieleniem pomocy. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, asp. Marzena Laczkowska, potwierdziła te informacje.

Do wypadku doszło 23 października na drodze krajowej nr 60 w Brudkach Starych. W wyniku zderzenia mazdy z ciągnikiem rolniczym zginął 27-letni pasażer mazdy. Początkowo sądzono, że to on kierował pojazdem, jednak dowody wskazały, że siedział na miejscu pasażera.