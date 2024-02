Ukrywał się 17 lat w Wielkiej Brytanii. Trafi do więzienia w Polsce

39-letni obecnie mężczyzna w Polsce został skazany na karę pozbawienia wolności za zmuszanie nastolatki do prostytucji. Od swojej ofiary, którą zmusił do nierządu, miał otrzymać 500 złotych. Czerpanie korzyści z prostytucji jest nielegalne, w związku z czym musiał stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. W 2006 r. uciekł do Wielkiej Brytanii, aby uniknąć kary dwóch lat i ośmiu miesięcy więzienia.