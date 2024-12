Ukrywają koreańskich żołnierzy. Obnażają słabość rosyjskiej armii

ISW zauważył, że rosyjscy urzędnicy i propagandyści nie przyznają się do obecności północnokoreańskich sił w Rosji ani ich udziału w walkach w obwodzie kurskim.

"Kreml nadal unika informowania o rozmieszczeniu północnokoreańskich żołnierzy w obwodzie kurskim, ponieważ to potwierdza, że Rosja potrzebuje zagranicznych wojsk, aby odzyskać własne terytorium i obala twierdzenia Władimira Putina o wzroście liczby chętnych do wstąpienia do rosyjskiej armii" - stwierdzili analitycy ISW.