Ukraińskie szpitale i resort obrony piszą do Polski. Proszą o wszystko

Oficjalna ścieżka to niejedyna droga, którą Ukraina stara się ściągnąć leki. Prośby docierają też do przedstawicieli branży farmaceutycznej, hurtowni, ale również firm z innych branż, które w przeszłości działały na Ukrainie. To do nich wędrują prośby od większych szpitali. A te bywają dramatyczne.