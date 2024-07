Ukraiński jeniec wrócił do kraju. Mówi, co zrobili mu Rosjanie

- Kopali mnie w żebra, nie mogę oddychać. Teraz mają mnie zabrać do szpitala na badania - mówi ukraiński żołnierz, który wrócił z rosyjskiej niewoli. "95 kolejnych obrońców zostało uwolnionych" - napisał wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Do sieci trafiły nagrania z pierwszych chwil po powrocie młodych Ukraińców do ojczyzny.