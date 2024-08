Ukraińska ofensywa na Rosję. "Moskwa jest w bardzo ciężkiej sytuacji"

Ukraińska ofensywa na Rosję rozszerzyła się na region Biełgorodu, gdzie toczą się zacięte walki. Co dalej? Według ppłk. rez. Macieja Korowaja, Ukraina nie będzie wchodzić na tyle głęboko, by nie stracić możliwości obrony przeciwlotniczej. - Ale wejdą na taką odległość, by absorbować uwagę i zmusić do walki Rosjan - mówi Korowaj.