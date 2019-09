Ukraińska afera w Białym Domu. W tle tajne spotkanie w Polsce

Według amerykańskiego dziennika ""New York Times", jedno z poufnych spotkań wysłannika Donalda Trumpa z prokuratorem generalnym Ukrainy w sprawie zbierania haków na rywala Trumpa w wyborach prezydenckich odbyło się w Warszawie.

Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump jest podejrzewany o to, że nakłaniał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do zbierania informacji o ewentualnych czynach korupcyjnych Huntera Bidena, amerykańskiego biznesmena na Ukrainie i syna byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Biden senior jest w tej chwili najważniejszym kandydatem Demokratów na prezydenta w przyszłorocznym wyścigu do Białego Domu.