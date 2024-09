Ukraińscy żołnierze wrócili do domu. 56. wymiana jeńców

Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, w rozmowie z PAP stwierdził, że nie może potwierdzić, iż Rosjanie wymienieni w piątek to żołnierze schwytani podczas operacji Sił Zbrojnych Ukrainy w rosyjskim obwodzie kurskim. Wyjaśnił za to: "są to żołnierze wrogiej armii, armii państwa agresora".