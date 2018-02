Ukraińcy zrównali polską ustawę z ziemią. Znamy szczegóły

"Ustawa o IPN (...) otwiera drogę do manipulacji i prowadzi do nasilenia tendencji antyukraińskich w Polsce" - głosi projekt oświadczenia, którym we wtorek zajmie się ukraiński parlament. Nasi sąsiedzi zwracają się w nim z apelem do Andrzeja Dudy.

Treść ukraińskiego oświadczenia opublikowała PAP (East News, Fot: Ohyrenko Valentin)

O decyzji Ukrainy ws. przyjęcia oświadczenia informował wcześniej przewodniczący parlamentu Andrij Parubij. Treść dokumentu nie została jednak wtedy podana do wiadomości publicznej.

Teraz dokument opublikowała PAP. I tak, czytamy w nim, że nowelizacja ustawy o IPN zawiera "wykrzywione pojęcie" ukraińskiego nacjonalizmu, co pozwoli na manipulowanie tym terminem i wzmocni nastroje antyukraińskie w Polsce. "Otwarty dialog, swobodna wymiana myśli i wolność akademicka znalazły się pod groźbą postępowań karnych, co przeczy wartościom demokratycznym" - głosi projekt.

Rada Najwyższa "kategorycznie nie przyjmuje i odrzuca politykę podwójnych standardów i narzucania idei odpowiedzialności zbiorowej oraz podejmowanych przez stronę polską prób zrównania wszystkich bojowników o niepodległość Ukrainy ze zbrodniami dwóch reżimów totalitarnych XX wieku, nazistowskiego i komunistycznego".

Ukraińcy deputowani podkreślają, że należy przekazywać "prawdę o rzeczywistych, a nie wyrwanych z ogólnego kontekstu przyczynach, które doprowadziły do przelewu krwi między naszymi narodami w latach drugiej wojny światowej i które miały tragiczne następstwa dla naszych dwóch narodów". Zwracają uwagę, że podżeganie konfliktów między "tradycyjnie przyjaźnie nastawionymi wobec siebie" Ukraińcami i Polakami leży w interesie "wspólnych wrogów naszej państwowości i suwerenności", którymi były nazizm i komunizm, "a dziś jest rosyjski agresor i okupant".

Deputowani wyrażają ponadto obawę, że wzrost nastrojów antyukraińskich i atmosfera presji i zastraszania może mieć wpływ na prawa prawie miliona Ukraińców pracujących i uczących się w Polsce.

Ramię w ramię z Izraelem

Z informacji PAP wynika, że Rada Najwyższa zamierza też ogłosić, że solidaryzuje się ze wspólnotą międzynarodową w sprawie nowelizacji ustawy o IPN i nie zgadza się na zaprzeczanie zbrodni Holokaustu.

Apel do Dudy

W oświadczeniu ma się również pojawić bezpośredni apel do Andrzeja Dudy: "Zwracamy się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, by skorzystał ze swego konstytucyjnego prawa, by wspólnie z Sejmem i Senatem RP przywrócić relacjom ukraińsko-polskim równowagę, racjonalizm i życzliwość".

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Ale nie tylko. W ustawie znalazły się także przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów, także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką.