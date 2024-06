Ukraińcy "zepsują" Rosjanom wakacje na Krymie? "Światełko w tunelu"

Zdaniem gen. Polko latem nie dojdzie na froncie do generalnych zmian. - Szansą na przełom jest to, o czym jeszcze mówił gen. Wałerij Załużny (były główny dowódca ukraińskiej armii, obecnie ambasador Ukrainy w Londynie - przyp. red.). Wskazywał on na potrzebę jakościowego doposażenia ukraińskich oddziałów - w rakiety, lotnictwo i systemy rażenia, które dadzą Ukrainie przewagę w wojnie. W tej chwili tego nie widać - podkreśla rozmówca Wirtualnej Polski.