Ukraińcy przechwycili kolejną rozmowę. Tak Rosjanie traktują kobiety

- Tak, jestem. Kiedy do ciebie pisałem, usłyszałem strzały. Poszedłem tam i spytałem, co się do cholery dzieje. Powiedzieli mi, że ktoś strzelał po drugiej stronie. Gdy tam dotarłem, zobaczyłem zespół z moździerzem i postrzeloną w głowę kobietę, która leżała na ziemi i się trzęsła. Zapytałem, co tu się stało. Powiedzieli mi, że jej brat należał do pułku "Azow", a ona gadała jakieś głupoty. W zasadzie - zastrzelili ją. Gdy tak leżała, to wciąż się trzęsła - mówi mężczyzna.