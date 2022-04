Ukraińcy odkryli ponad 800 grobów zamordowanych przez Rosjan ludzi

W rosyjskich ulotkach ostrzeżono również ludność Chersonia, by nie myślała, że rosyjska operacja będzie "szybka i bezbolesna" - relacjonuje wywiad Ukrainy. "To stwierdzenie staje się szczególnie aktualne, biorąc pod uwagę to, że zgodnie z danymi ze zdjęć satelitarnych firmy Planet Lab, podczas okupacji na chersońskim miejskim cmentarzu pojawiły się co najmniej 824 nowe groby" - pisze ukraiński wywiad. Poniżej nagranie ukazujące powstawanie kolejnych masowych grobów od 28 lutego do 15 kwietnia: