Ukraińcy dostali GLSDB? Rosjanie: Użyli jako pierwsi na świecie

Żadna armia na świecie nie posiada na swoim wyposażeniu tej broni. Wyjątek stanowią amerykańskie siły zbrojne, które mają zestaw typu powietrze-ziemia. GLSDB przystosowane do stanowisk naziemnych to nowość na rynku uzbrojenia, którą Pentagon obiecał wysłać do Kijowa, ale nie wskazał bliższego terminu z uwagi m.in. na opóźnienia w produkcji.