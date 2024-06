Ukraińcy atakują w Rosji. Mają konkretny cel

"Jest wysoce prawdopodobne, że w krótkim terminie takie ataki spowodują pewne zakłócenia w zdolności Rosji do używania dronów wystrzeliwanych z tych miejsc do uderzania w cele głęboko wewnątrz ukraińskiego terytorium. Jest realna możliwość, że Rosja rozproszy drony do mniej narażonych baz i tym samym wpływ prawdopodobnie będzie czasowy. Jest prawdopodobne, że Ukraina będzie wykorzystywać niedawne sukcesy i kontynuować kampanię antydronową ze szkodą dla Rosji - można przeczytać w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego MON-u.