- Możemy zorganizować korytarze humanitarne, których nam nie zapewniono, gdy Mariupol został bezpardonowo zaatakowany. Rosja wyzywająco powiedziała wówczas z klasycznym podłym śmiechem: "nie, nic wam nie damy". Dziś demonstrujemy inny model zachowania - to znaczy, że Ukraina jest gotowa zapewnić korytarze humanitarne, jeśli jest to konieczne do ratowania życia rosyjskich cywilów. Chociaż rozumiem cię: w Szebekino sondaż wykazał, że 72 proc. obywateli stwierdziło, że "powinniśmy kontynuować operację specjalną, wejść i wyrżnąć Ukraińców". Rozumiem stosunek do tych obywateli. Ale jesteśmy ludźmi XXI wieku, jesteśmy humanistami. Dlatego, oczywiście, jeśli zajdzie taka potrzeba, zorganizujemy korytarze humanitarne - zapewnił Podolak, cytowany przez agencję UNIAN.