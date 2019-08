Ukraina. Ołeksij Honczaruk został premierem

Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła w czwartek na stanowisku premiera Ołeksija Honczaruka. Dotychczas 35-letni prawnik był szefem biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. - Przed nowym rządem stoi najważniejsze zadanie: wzrost gospodarczy - oświadczył szef rządu.

Honczaruka w czwartkowym głosowaniu poparło 290 z 424 deputowanych. - Nie potrafiliśmy dotychczas uporać się z tymi, którzy przychodzą do władzy, by kraść. Musimy położyć temu kres i my to zrobimy. W moim rządzie nie będzie złodziejstwa - zapewniał ukraiński prezes rady ministrów.