Ukraina ma otrzymać od Niemiec system obrony przeciwlotniczej IRIS-T. Padła data

Kijów zgodnie z zapowiedziami strony niemieckiej ma dostać siedem haubic samobieżnych, które trafią do kraju około 22 czerwca - poinformował Melnyk. Do końca lipca - dodał - trafi na Ukrainę 15 z 30 obiecanych przez Berlin samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a drugie 15 - do końca sierpnia. - Tylko dwie decyzje (o przekazaniu Ukrainie broni-PAP) ze wszystkich ogłoszonych do dziś przez niemiecki rząd są obecnie na etapie realizacji - powiedział dyplomata.