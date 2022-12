Ukraina bez prądu. Nowy Rok może być koszmarem

– To zabieg, który stosuje się w wojennych działaniach na całym świecie. Nowy Rok czy święta narodowe to wydarzenia, w trakcie których możemy oczekiwać rakietowych uderzeń. Przykładowo najwyższa gotowość ochrony baz w Afganistanie była podczas podobnych świąt czy symbolicznych wydarzeń. To wtedy oczekiwano, że przeciwnik będzie chciał ten dzień "zepsuć". Zakładam, że jeśli taki atak nastąpi, będzie skierowany w zachodnią Ukrainę, czyli w część kraju, która na co dzień wojną nie żyje – mówi nam płk Piotr Lewandowski.