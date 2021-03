Ukraina. 62-latek miał zgwałcić i zabić siedmiolatkę. Policja ujawnia nowe informacje

Siedmioletnia Marija Borysowa zaginęła w niedzielę 7 marca we wsi Szczasływe w obwodzie chersońskim na południu kraju. Dziewczynka po raz ostatni była widziana ok. godz. 17.30 niedaleko swojego domu, gdzie bawiła się z innymi dziećmi.

Tropy doprowadziły policjantów do 62-latka, znajomego rodziców dziewczynki, a także mieszkańca tej samej wsi. Kiedy mundurowi weszli do domu 62-latka, zobaczyli go leżącego z podciętymi żyłami. Udzielono mu pomocy medycznej i przewieziono do szpitala.