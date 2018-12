Sprawdziliśmy, czy polska policja uzupełni braki kadrowe Ukraińcami i Hindusami

Policja zmaga się z potężnym problemem wakatów. W całym kraju brakuje ponad 5 tys. funkcjonariuszy. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu było dopuszczenie do służby obcokrajowców, którzy co najmniej od 6 miesięcy mieszkają w Polsce. - Ale Sejm nie zajmie się tą sprawą - słyszymy.

Brak ludzi do pracy to jedno z największych utrapień polskiej policji. Co gorsze, wciąż więcej policjantów odchodzi ze służby niż pojawia się w formacji. W związku z tym w Sejmie pojawiła się specjalna petycja o zmianę warunków przystąpienia do policji.

Konieczna wierność i lojalność wobec państwa

W debacie publicznej sugerowano w ostatnich dniach, że szeregi policji mieliby zasilić głównie obywatele Ukrainy i Indii, których w dużych polskich miastach jest coraz więcej. Wynika to z faktu, że dużo chętniej niż Polacy decydują się oni na nisko i średnio płatne etaty. A praca w policji często właśnie do takich należy. Po ostatnich masowych protestach funkcjonariusze wywalczyli co prawda podwyżki i poprawę warunków zatrudnienia, ale nie jest to wystarczające, by nadrobić potężne braki kadrowe.