Ukradli księdzu telefon podczas nabożeństwa. Usłyszeli zarzuty

- Podejrzani zostali już przesłuchani. Oboje odpowiedzą za kradzież, za co grozi im kara do 5 lat więzienia. Kobieta usłyszała dodatkowy zarzut za żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. To przestępstwo jest zagrożone karą do 8 pozbawienia wolności - przekazała oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.