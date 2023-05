Układanka "po Łukaszence". Najtrudniejsza operacja, która czeka Białoruś

Poważna choroba Alaksandra Łukaszenki każe się zastanowić nad scenariuszami jego odejścia i przyszłości Białorusi. Jeśli nawet sam dyktator rozważa, jak zapewnić miękkie lądowanie i sobie, i swojej rodzinie - lub tylko swojej rodzinie, gdy go zabraknie - to ma kłopot. W głównej mierze to on przyczynił się do tego, żeby operacja "scheda po Łukaszence" była więcej niż trudna.