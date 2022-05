Ujawnili plan Rosji. Z tego terenu mają zaatakować Mołdawię

Wojna w Ukrainie nie układa się po myśli Rosji, która liczyła na szybkie przejęcie kontroli nad zachodnim sąsiadem. Porażka rosyjskiej armii pod Kijowem zmusiła Władimira Putina do zmiany planów. W efekcie w ostatnich dniach doszło do przegrupowania wojsk, a Rosjanie starają się zawładnąć Donbasem i uzyskać dostęp do okupowanego od lat Krymu poprzez podporządkowanie sobie wschodnio-południowych ziem Ukrainy.