Ujawniła kulisy "Kuchennych rewolucji": Jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu

"Kuchenne rewolucje" to był dla niej koszmar. Sylwia Peretti ujawnia

- Pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli poproszę panią Magdę o pomoc. No i bardzo się pomyliłam. Nie tylko w stosunku do niej, do programu, ale także do telewizji. Do tego, jak zostałam przedstawiona i co się później wydarzyło. To nie jest przecież tajemnicą, że rewolucja się nie udała - zdradziła Peretti w rozmowie z serwisem "Plotek".