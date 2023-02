Influencer kupił faworki Magdy Gessler za 90 zł. Komentatorzy go "zjedli"

Popularny youtuber i młody biznesmen Dominik Rupiński postanowił sprawdzić jak smakują faworki Magdy Gessler. Kupił opakowanie za 90 zł i nie krył oburzenia, że "smakują jak zwykłe faworki". Na dodatek uznał, że są one bardzo drogie, bo w "produkcji to kosztowało 3 zł, alba nawet 2,50". No, cóż. Nie wiemy, czego influencer spodziewał się po faworkach Magdy Gessler. Na pewno jednak nie oczekiwał tego, jak zareagują na jego wywody komentatorzy.