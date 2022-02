Ujawniamy. Oto majątek Łukasza i Anny Szumowskich

Co udało nam się odczytać? Z ostatniego dokumentu złożonego w kwietniu 2021 r. dowiadujemy się, że Szumowski ma dwie działki, nie ma żadnych udziałów w spółkach, nie zasiada w żadnych fundacjach i stowarzyszeniach, więc nie ma z tego tytułu żadnych przychodów (chociaż z wpisu w KRS wynika, że Szumowski zasiada w radzie fundacji "Kresy w potrzebie – Polacy Polakom", która zresztą jest zarejestrowana u niego w domu). Były już poseł zarabiał za to w Sejmie, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Instytucie Kardiologii. Co ciekawe - Szumowski poinformował, że prowadzi praktykę lekarską, ale nie zarobił na tym ani złotówki. Były minister wpisał, że jest właścicielem trzech samochodów Toyoty Yaris z 2006 r. (potem prostował, że z 2008), innej Toyoty z 2005 r. oraz zabytkowego Mercedesa z 1959 r. Szumowski wpisał do oświadczenia też kredyt - ale nie podejmujemy się odszyfrowania kwoty wpisanej przez odchodzącego posła.