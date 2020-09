Ujawniamy: były wiceminister w rządzie PiS z zarzutami dyscyplinarnymi

Sprawa dotyczy Krzysztofa Józefowicza, byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, obecnie przewodniczącego I wydziału cywilnego i własności intelektualnej w tym sądzie. Od 5 grudnia 2005 roku do 15 marca 2007 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2018 roku został komisarzem wyborczym, nadzorującym m.in. wybory do poznańskiej rady miasta i na prezydenta Poznania. Na stanowisko zgłosił się osobiście, jego kandydaturę akceptowało MSWiA, na czele z politykami PiS.

Zjednoczona Prawica w rozpadzie. Dymisja Zbigniewa Ziobry? Ryszard Czarnecki: "PiS posiada szereg kandydatów"

Jakie zarzuty usłyszał poznański sędzia? - W postępowaniu sędzia Krzysztof J. stoi pod zarzutem popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że 3 grudnia 2014 r. w Poznaniu, pełniąc funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego, działając z powziętym z góry zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej dla kogoś innego, przekroczył swoje uprawnienia – informuje WP rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab, który został powołany na to stanowisko osobiście przez ministra Zbigniewa Ziobrę.

Jak dodaje, Józefowicz, bez podstawy prawnej, miał powołać sędzię Sądu Okręgowego w Zielonej Górze do pełnienia funkcji pełnomocnika w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, a następnie przekraczając swoje uprawnienia, przyznał jej i podwyższał dodatek funkcyjny.

- Przez co w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 marca 2018 r. doprowadził do bezprawnego pobrania przez tą sędzię nienależnej jej kwoty tego dodatku funkcyjnego w łącznej kwocie 49 033 złotych brutto – twierdzi Schab. W tej sprawie zastępca rzecznika dyscyplinarnego złożył wniosek o zawieszenie sędziego Józefowicza w czynnościach służbowych wraz obniżeniem mu wynagrodzenia.