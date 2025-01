Ujawniają straty Rosji. Najwięcej zabitych wśród ochotników

Od października 2023 r. zauważono wzrost strat wśród ochotników i spadek zgonów wśród więźniów . BBC wskazuje, że dzieje się tak, ponieważ władze wysyłają na front oskarżonych przed zakończeniem procesu, co pozwala im być zaliczanymi do ochotników.

Szacuje się, że zweryfikowane liczby stanowią zaledwie połowę faktycznej liczby ofiar . Oznacza to, że w rzeczywistości poległo od 135 do 200 tys. rosyjskich żołnierzy.

Do liczby tej nie zostali doliczeni żołnierze polegli w oddziałach tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Zdaniem portalu, który badał m.in. nekrologi oraz ogłoszenia o poszukiwaniach zaginionych, do końca września ub.r. z tej grupy mogło zginąć od 21 do 23,5 tys. osób. "Można więc założyć, że łączna liczba poległych po stronie rosyjskiej wynosi od 159,5 do 223,5 tys. żołnierzy" - podsumowało BBC.